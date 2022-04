Da Redação

Escolinha de Trânsito será retomada em maio na cidade de Arapongas

Nesta terça-feira (12), aconteceu uma reunião na cidade de Arapongas, com a presença do prefeito Sérgio Onofre e do secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Argati, para anunciar o retorno das atividades da Escolinha de Trânsito “Sargento Benedito de Oliveira”, sediada na 7ª CIPM.

As ações ficaram suspensas por dois anos, em decorrência da pandemia da Covid-19 e, agora, o retorno das atividades conta com uma novidade: o apoio do Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz. De maneira voluntária, eles atuarão como instrutores, juntamente com o setor de Trânsito da Guarda Municipal de Arapongas (GMA).

Argati fala da expectativa de retorno. “A Escolinha de Trânsito vai retomar com os alunos dos 3º anos do Ensino Fundamental, de escolas públicas e privadas, com diversas atividades recreativas voltadas à educação no trânsito. E, agora, vamos contar com a ajuda dos escoteiros, na parte prática do projeto. Estamos entusiasmados com esta retomada”, disse o secretário.



Sérgio Onofre mencionou a importância da união de esforços para o melhor desenvolvimento da escolinha de Trânsito. “Muito bacana a iniciativa do grupo de Escoteiros Pássaros da Paz. Junto com a nossa GMA farão um ótimo trabalho. As nossas crianças adoram a escolinha. Será um, grande retorno”, frisou o prefeito de Arapongas.





Atividades em 2022

A Escolinha de Trânsito “Sargento Benedito de Oliveira” vai retornar as atividades teóricas e práticas no dia 05 de maio, às 14h, na sede própria.

O ato vai contar com a participação de autoridades e alunos da Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, primeira escola do município a implementar a disciplina cívico-militar em sua grade curricular.

A Escolinha de Trânsito será coordenada pela GM, Nayara. Na mesma oportunidade, será também lançada a Campanha Nacional de Trânsito – Maio Amarelo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.