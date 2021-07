Da Redação

Escolas Municipais de Arapongas aplicam avaliações

A Secretaria Municipal de Educação de Arapongas informou que iniciou nesta segunda-feira (26) a aplicação das avaliações diagnósticas aos alunos das Escolas Municipais (1º ao 5º ano). Seguindo todos os protocolos sanitários devido à Covid-19, o cronograma estabelecido é por revezamento das turmas.

Nesta segunda a avaliação foi aplicada para os estudantes dos 5º anos. Na terça-feira (27), será a vez dos alunos dos 4º anos. Quarta, 28, para os alunos dos 3º anos, quinta-feira, 29, os alunos dos 2º anos farão as avaliações, e encerrando com os alunos dos 1º anos; na sexta-feira, 30. A avaliação é uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências. As provas contam com questões nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Expectativas

Professores e alunos já estavam ansiosos para um retorno às salas de aulas. As avaliações diagnósticas – aplicadas em todas as Escolas Municipais, reavivam a sensação de poder voltar, aos poucos, para o ambiente escolar. “ A avaliação diagnóstica trouxe vida para a Escola. Que alegria ver nossas crianças, poucas, mas o sentimento de vontade de aprender, de retornar, reencontrar os amigos e professores tomou conta do coração de todos”, disse a diretora da Escola Municipal Professora Diomar Pegorer, Regina Scalparo. Um reencontro que gera boas expectativas para uma retomada geral, em breve. ” Muito bom ver os rostinhos deles! O entusiasmo, a alegria de voltar para a escola! Mesmo longe dos amigos e seguindo os protocolos eles se comportaram muito bem! E foi ótimo depois de tanto tempo revê-los”, falou a professora, Briane Silva.

E para os alunos, foi também um momento especial, após mais de um ano das aulas em casa. “ "Hoje foi um dia muito especial para mim. Desde sexta-feira, já comecei me preparar para esse momento. Estava muito ansiosa. Eu amei ir à escola, e rever meus amigos, a professora, mesmo com os protocolos de segurança contra a Covid-19, eu quero ir mais vezes", descreveu a aluna Mariana Elis da Silva Caneshi, do 5º ano da Escola Municipal Antonica.

Volta às aulas no sistema híbrido será inicialmente para três Escolas Municipais

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), definiu a retomada das aulas presenciais – em sistema híbrido, ou seja, com revezamento de alunos - a partir do dia 02 de agosto. Retomam as atividades a Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior, do Cj. Alto da Boa Vista, a Escola Municipal Professora Maria Hercília Horácio Stawinsk, do Conj. Padre Bernardo Merckel, e a Escola Municipal José de Carvalho, na região do Tropical.

Tal decisão levou em conta a aplicação da primeira dose da vacina anticovid em todos os trabalhadores da Educação, além de taxas que apontam redução do número de pessoas contaminadas e casos positivos da doença. Será um retorno experimental, onde profissionais da saúde estarão pelo menos duas vezes na semana realizando testagens e acompanhamentos dos alunos e trabalhadores da Educação. A decisão de aulas híbridas não inclui os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).