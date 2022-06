Escolas de Arapongas usam Biblioteca para fortalecimento de projetos

Da Redação

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que a Biblioteca Machado de Assis, além da sua função histórica de espaço público de conhecimento e desenvolvimento cultural, tem atuado como ponto de referência para instituições escolares da cidade fortalecerem os projetos pedagógicos. Esses projetos, em sua maioria, abordam a valorização da leitura.

Na última semana, alunas do 4º ano FD do Colégio Estadual Emílio de Menezes realizaram uma atividade de Metodologia de Ciências utilizando livros do acervo da Biblioteca Municipal, dentro do conteúdo prático do Curso de Formação de Docentes.

Na mesma semana, alunos do 4° ano A e B, do Colégio Prisma, conheceram de perto os espaços da Biblioteca, finalizando a visita com uma Contação de História no Setor Infanto-Juvenil, apresentada por Ivone Rodrigues e Soraya Bernardes.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.