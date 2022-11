Escolas de Arapongas comemoram conquistas do projeto 'Horta do Futuro'

Da Redação

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Arapongas receberam o reconhecimento do prefeito Sérgio Onofre, após serem premiadas durante o Concurso Cultural Televisando 2022, promovido pelo GRPCOM. As instituições foram a Escola Presidente Getúlio Vargas, da Vila Sampaio, e a Escola Professora Nereide de Souza Camargo, do Conjunto Centauro.

O reconhecimento se deu pelos feitos desenvolvidos dentro do projeto "Horta do Futuro – Educação, Saúde e Tecnologia", desenvolvido com alunos dos 5º anos. Os trabalhos têm por objetivo conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de uma alimentação saudável, com foco no ensino de robótica, preservação ambiental e técnicas agrícolas.

As ações contam com a participação das Secretarias de Educação e Meio Ambiente. “Obrigada pela confiança no nosso trabalho. Nossas escolas ganharam uma horta e nossos alunos um laboratório vivo, onde foram os protagonistas do processo ensino aprendizagem”, afirmaram as professoras responsáveis pelas turmas, Mari Calisti e Giselly Valente.

Onofre reforçou, ainda, o intuito de estender as atividades nas demais Escolas Municipais. “É algo muito bacana e que nos dá muito orgulho. Um projeto recente e inovador que tem dado bons resultados”, frisou o prefeito.

Participaram do ato a secretária da Educação, Cristiane Rossetti, equipe pedagógica da Semed, coordenadora de projetos, Rosângela Alvarenga, vereador Cecéu e a diretora da Escola Getúlio Vargas, Teresa Gomes.

Fonte: Prefeitura de Arapongas.

