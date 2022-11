Escola Municipal Padre Germano realiza I Mostra Cultural; saiba mais

Da Redação

O evento contou com a presença da coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Rosângela Alvarenga

Nos dias 22 e 23, a Escola Municipal Padre Germano Mayer realizou no Anfiteatro Vianinha, a “I Mostra Cultural” – integrada ao projeto “Educação que transforma, com fortalecimento das atividades escolares, que priorizaram a alfabetização; em parceria com a Escola de Idiomas Wizard, e recuperação de conteúdo do período pós-pandemia.

“Com o aporte da Wizard, foi possível uma maior aquisição cultural, através de aulas de língua Inglesa com as apostilas da Editora Opet, oferecidas pela Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação”, disse a diretora da instituição, Roberta Almeida. Integram também o projeto a supervisora Magda Couto de Moraes, Aline Franciele M.

Lemos Proença, Rodrigo de Abreu e Lucineia Laroca e demais profissionais da comunidade escolar. “ A Escola Wizard cumpriu com êxito o objetivo de oferecer aos alunos da Escola Municipal Padre Germano Mayer maior qualidade de ensino e oportunidade cultural para a formação integral e social de seus alunos”, incluiu a diretora.

PREMIAÇÃO

Ao longo do evento, os alunos foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Ao todo, 23 alunos que participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) através do trabalho realizado pelo professor Bruno Moreira. As atividades acrescentaram aos alunos novos conhecimentos durante a disciplina de Robótica. Além disso, foram premiados também os alunos destaques dos 4º e 5º anos pelo desempenho nos estudos. O objetivo é de estimular alunos e familiares no processo ensino- aprendizagem.

