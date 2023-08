Escola Municipal Enzo Daleffe já está em funcionamento

A Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, do Jardim Caravelle, em Arapongas, já está em pleno funcionamento. Na última terça-feira, 01, logo às 07h30, as primeiras turmas foram recebidas pelos professores e toda a equipe pedagógica. Num primeiro momento, o espaço atende também os alunos da Escola Municipal Joarib Grillo (Jardim Primavera); que vai passar por reforma. A nova instituição conta com turmas do Infantil V aos 5º anos; nos períodos matutino e vespertino. Além disso, estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também serão atendidos no local de ensino no período noturno.

Segundo a diretora da escola, Lucila Paula da Costa, a escola já atende mais de 500 alunos. “Temos 538 estudantes da educação infantil V e ensino fundamental; do 1º ao 5º ano. No período noturno, vamos atender mais 30 da EJA. Estamos todos entusiasmados com este passo. Com um local totalmente novo e moderno, fortalecendo a educação de qualidade”, disse.

MATRÍCULAS

Conforme Lucila, ainda restam poucas vagas na instituição de Ensino, apenas em determinadas turmas. “Já no primeiro dia, nós efetuamos 10 novas matrículas. E já temos outras 10 previstas para amanhã (02). Temos algumas vagas ainda, pois já estamos com turmas totalmente preenchidas”, declarou. Os pais ou responsáveis dos alunos podem procurar presencialmente a Secretaria de Escola para maiores informações. ENDEREÇO: Rua Negaça, s/n – Jardim Caravelle. HORÁRIO: 7h30 às 11h30/ 13h às 17h.

ESCOLA MODELO

A estrutura da Escola Enzo segue os moldes de grandes colégios estaduais do Estado, contendo 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade, além de ser um espaço educacional com capacidade para atender os alunos em período integral. Apostando em tecnologia, as salas de aulas foram equipadas com as novas lousas digitais, adquiridas com recursos do município. A escola municipal Enzo Daleffe contará com a disciplina cívico-militar.

A escola foi inaugurada no último sábado, 29, com a presença do prefeito Sérgio Onofre, além de outras autoridades municipais e estaduais.

