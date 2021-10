Escola Municipal Dra Maria Hercília recebe moção de aplausos

Da Redação

Nesta sexta-feira, 15, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou de uma moção de aplausos na Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, na região da Zona Sul. O ato foi em homenagem aos militares e corpo docente que integram a disciplina cívico-militar. A escola é a primeira da Rede Municipal em todo o Paraná a implementar o ensino cívico-militar para os alunos do 1º ao 5º ano. Receberam certificados o subtenente Antônio José da Silva, diretor disciplinar, o subtenente Valdinei – monitor de Ensino, o cabo Luciomar e a diretora Nágila Georgina Depetris Santos.

A moção de aplausos contou com a iniciativa do vereador Cecéu. “ Todo o nosso reconhecimento aos trabalhos prestados pela Escola Maria Hercília, e agora, com a implantação da disciplina cívico-militar agregamos mais valores no ensino das nossas crianças”, disse Onofre. O intuito é de implementar a nova disciplina em outras instituições municipais. Além da proposta de levar o ensino cívico-militar para a Escola Estadual do Alto da Boa Vista – Zona Sul, que está em fase de conclusão da obra. Onofre aproveitou também para parabenizar todos os professores pelo dia 15 de Outubro.

Ainda durante o evento, um painel foi inaugurado. No espaço, estão em exposição o fardamento e também os alunos destaque do semestre.

Participaram também do evento o vice-prefeito, Jair Milani, o presidente da Câmara de Vereadores,Rubens Franzin Manoel, o vereador Cecéu, funcionários da Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, alunos e comunidade no geral.

Implementada oficialmente em agosto deste ano, a Escola Maria Hercília - primeira da Rede Municipal em todo o Paraná a implementar o ensino cívico-militar para os alunos do 1º ao 5º ano, atende 383 alunos com idade entre 06 a 10 anos com nova disciplina, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.