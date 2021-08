Da Redação

Escola municipal de Arapongas terá disciplina cívico-militar

A partir de segunda-feira (02) uma escola de Arapongas será a primeira da Rede Municipal em todo o Paraná a implementar a disciplina cívico-militar para os alunos do 1º ao 5º ano. O ensino cívico-militar será incluído na grade curricular, entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Robótica, Geografia, História, Educação Física, Artes e Ensino Religioso.

A escola escolhida foi a Professora Maria Hercília Horácio Stawinski, na região da Zona Sul. A instituição de ensino atende 383 alunos, com idade entre 06 a 10 anos.

O programa nacional das escolas cívico-militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático pedagógico.