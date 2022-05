Escola Municipal de Arapongas homenageia coletores de lixo

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (04), celebrando o Dia do Trabalhador, comemorado no último dia 1º, a Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro, no Jardim Primavera, em Arapongas, realizou uma homenagem a um grupo de coletores de lixo da região.

continua após publicidade .

O momento contou com um café da manhã para os trabalhadores e uma apresentação musical dos alunos do 5º ano. A ação tradicional integra o Plano de Ação Escolar.

O ato contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, da diretora do Ensino Fundamental, Vandrea Vital Cestari e da diretora da instituição, Lucíla Paula da Costa.



continua após publicidade .

“Uma bela iniciativa da escola, que por mais um ano homenageia estes grandes profissionais. Responsáveis pela limpeza da nossa cidade. Uma forma singela, mas muito bacana. Quero agradecer a todos os trabalhadores que fazem a nossa cidade cada vez melhor”, disse Onofre.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.