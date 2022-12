Escola Municipal Alzira Horvatich comemora 25 anos, em Arapongas

Da Redação

O prefeito do município, Sérgio Onofre, também participou das comemorações

Neste ano, a Escola Municipal Alzira Horvatich, localizada na região do Conjunto Flamingos, em Arapongas, completa seu 25º aniversário. Para celebrar a data, a instituição realizou, na última quarta-feira (30), uma homenagem aos profissionais da Educação que fazem parte desta história.

O prefeito do município, Sérgio Onofre, também participou das comemorações. “A Escola Alzira Horvatich tem grande representatividade em toda essa região. E a cada ano, se solidifica cada vez mais, graças ao empenho de toda a equipe, que atua com zelo pela educação. Nossa gestão tem priorizado nossas escolas e CMEI’s, além de todos os profissionais. Que continuem neste caminho”, disse a autoridade.

Ao final do ato, Onofre e a diretora da Escola Municipal Alzira Horvatich, Clarice Dias de Oliveira, fizeram o descerramento da placa dos 25 anos da instituição de Ensino.





Curiosidade

Em 1997, o Governo do Estado do Paraná, através de recursos do Banco Mundial, iniciou a construção da Escola Municipal Professora Alzira Horvatich. O nome da instituição faz referência a professora Alzira, mulher exemplar, eficiente e dedicada ao trabalho.

