Da Redação

Escola do Trabalho e Cemaf estão com matrículas abertas

Nesta terça-feira (15), foi divulgado, pela Prefeitura Municipal de Arapongas, que a Secretaria de Assistência Social (Semas) informa a abertura das matrículas e rematrículas referentes aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

continua após publicidade .

Os serviços, entre eles a Escola do Trabalho e CEMAF, atendem das 08h às 11h e das 13h às 17h nos seguintes endereços e telefones de contato:

- Escola do Trabalho: Rua Surucuaçu, 321 – Vila Araponguinha. Telefone: 3902-1161

continua após publicidade .

- CEMAF: Rua Caracaratinga, 173 – Conjunto Padre Chico. Telefone: 3902- 1121

Para que ocorra as matrículas, são necessários os seguintes documentos: Cópia da Certidão de Nascimento ou Documento com Foto (RG); Cópia do Comprovante de Endereço Atualizado; - Encaminhamento do CRAS de referência; Folha Resumo do Cadastro Único Atualizado (Nos últimos 12 meses), o qual pode ser solicitado na Escola do Trabalho ou CEMAF e Declaração de matrícula escolar (2022).

Tratando-se das rematrículas, são necessários: Cópia do Comprovante de Endereço Atualizado; Folha Resumo do Cadastro Único Atualizado (Nos últimos 12 meses), pode ser solicitado na Escola do Trabalho ou CEMAF e Declaração de matrícula escolar (2022).

continua após publicidade .

A Prefeitura recorda que para 2022 as vagas são limitadas.





SERVIÇOS

continua após publicidade .

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) atendem crianças e adolescentes de 06 a 15 anos (incompletos), em situação de vulnerabilidade e risco social, sendo prioritário aqueles encaminhados pelo Conselho Tutelar, CREAS, Abrigo Institucional “Criança Feliz”, Centro Dia, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF) e Programa Família Paranaense (PFP).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.