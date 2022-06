Escola de Arapongas tem roda de conversa sobre saúde

Da Redação

Nesta segunda-feira (06), a Prefeitura de Arapongas informou que, na última semana, a Escola Municipal Professora Nereide Souza Camargo realizou uma palestra com o fisioterapeuta, especialista em aparelho locomotor e em dor e inflamação, Leandro Gonçalves de Oliveira. A conversa aconteceu com os alunos do Infantil V, turmas A e B.

Os assuntos abordados na Escola Municipal, localizada no Conjunto Centauro, foram: noções de anatomia humana, traumas decorrentes de contatos interpessoais inadequados, autocuidado pessoal, importância das atividades físicas adequadas para a idade e prevenção de problemas decorrentes de má postura corporal.

De maneira lúdica, foi apresentado aos estudantes o personagem "Zezinho", como é chamado o esqueleto que foi utilizado para ilustrar a conversa. “Foi muito interessante e de grande aprendizagem para a construção do conhecimento das crianças”, disse a diretora, Carla Tatiane Domingues.

No total, 45 crianças participaram da roda de conversa e esclarecimento de dúvidas sobre o assunto. As atividades foram acompanhadas pela supervisora do Infantil V, Márcia Regina Quinhone.





