Escola de Arapongas desenvolve projeto de educação no trânsito

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura Municipal de Arapongas, informou que a Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior, situada no Conjunto Alto da Boa Vista, está desenvolvendo entre os alunos o projeto “Bi, Bi, Bi: Olha o Sinal”.

A ação surgiu após uma reunião entre escola, pais e comunidade sobre a necessidade de melhorias no trânsito, principalmente nos arredores da instituição de ensino. O projeto incluiu também reforço na sinalização viária; com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran) – através do Diretoria de Trânsito (Diretran).

Na semana passada, alunos do 3° ano C receberam a visita do secretário da pasta, Paulo Argati, e do diretor de Trânsito, Major Gussi. “Nos foi solicitado melhorias na entrada e entorno da escola e assim foi feito. Unir educação com segurança é um passo importante para o futuro dos alunos”, disse Argati. Os estudantes puderam acompanhar de perto o reforço nas pinturas das sinalizações.

A coordenadora de Projetos, Rosangela Alvarenga, reforçou sobre a união de esforços entre as Secretarias de Educação e Segurança. “Isso traz respeito e maior segurança dos alunos e comunidade. Uma interação importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Ficamos agradecidos pelo resultado”, salientou.

O projeto “Bi, Bi, Bi: Olha o Sinal” foi idealizado pelas professoras Keli Brumati e Juliana Barreiro, com apoio das coordenadoras Ednéa Bettin e Josiane Gusmão, além da diretora, Maria Tereza Pryjmak.





