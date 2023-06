Equipes de resgate atendem acidente com três vítimas em Arapongas

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionados para atender um acidente de trânsito envolvendo dois carros em um cruzamento entre a Avenida Maracanã e a Rua Catirumbava, em Arapongas, norte do Paraná. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira (16).

Segundo as informações das autoridades, um veículo Fiat Palio e um Volkswagen Golf se acidentaram e, por conta disso, três pessoas ficaram levemente feridas.

As vítimas eram ocupantes do Palio. Apesar de sofrerem apenas ferimentos leves, os homens foram encaminhados para um hospital da cidade para receber atendimento médico adequado.

O condutor do Golf, por sua vez, saiu ileso do acidente.

