Equipe Sub 12 de Arapongas está entre as quatro melhores do PR

A equipe de futsal masculino Sub-12 de Arapongas (PR) participou no último final de semana, das finais do renomado Campeonato Paranaense de Futsal Masculino - categorias de base, na cidade de Curitiba.

Apesar de ser o primeiro ano da equipe no Paranaense, o time demonstrou muita qualidade técnica e equilíbrio diante de jogos difíceis e de equipes que já tem habilidade adquirida por experiência em competições deste nível.

Segundo o secretário de Esporte, Altair Sartori, o objetivo era estar entre as quatro melhores equipes do Estado foi alcançado. “É uma equipe que apesar de ter começado este ano no projeto ofertado pela secretaria de esporte, foi destaque em todas as competições que participaram e que para o próximo ano com certeza estará melhor preparado para o campeonato”, finalizou.



