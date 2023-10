Equipe Sub 12 de Arapongas é campeã do evento Paraná Cup

A equipe de futsal Arapongas Futsal/Semesp/Laranja Mecânica marcou presença durante o evento Paraná Cup Série Ouro, em São José dos Pinhais. A competição é considerada de alto nível no âmbito estadual. Com bom desempenho, a equipe araponguense foi campeã e ainda conquistou premiações individuais.

Veja a classificação:

Mario S. Davanso R. Neto e Keven G. de Melo – Melhores goleiros da competição

Ronald Yan P. da Cruz – Artilheiro e melhor jogador da competição

PARANAENSE

Sem descanso no calendário, a equipe sub 12 retorna as quadras nos dias 20 e 21 para a disputa das semifinais do Campeonato Paranaense, que será realizado em Arapongas no CIE Prof. Maurinho Cassitas.

