Equipe PW Taekwondo Team ganha a maior competição da América Latina

A competição de renome internacional, contou com mais de 1000 inscritos, aconteceu em Londrina no colégio Marista e contou com participação de outros países como Espanha e Paraguai.

Na visão do Mestre Vagner Lopes, diretor Marcial da equipe, a parceria com o Município de Arapongas em 2023, possibilitou a ampliação da modalidade na cidade, descobrindo novos talentos, com expectativa de projeção nacional nos próximos anos.

Para o professor Patrício Loriano — chefe da delegação de Arapongas, “estou muito contente com os resultados conquistados, um sonho construído a várias mãos e está tomando forma”

Para o diretor Técnico da equipe, Professor Murilo, os resultados são a soma da dedicação de todos os alunos e professores, não podendo deixar de reconhecer os esforços dos Pais que estiveram presente todos os dias de competição, vibrando e torcendo pela equipe!

A instrutora Viviane Peres, acompanhou todas as disputas, sendo o apoio para todos os pais, atletas e profissionais envolvidos na competição,“ em dias de competição o coração bate mais forte, eu grito e vibro com a emoção de todos da equipe, exaustivo, mas muito recompensador”.

No total foram conquistadas os seguintes resultados;

Henrique Mazeika (poomsae)🥇(luta)🥈

Eduardo Carriça (poomsae)🥇

Alisson Pelissão (poomsae)🥇

Agatha Louise P. Ferreira (luta)🥇

Elena da Silva Fontoura (luta)🥇

Ana Júlia W. Massariolli (poomsae)🥈

Murilo Henrique (poomsae)🥈(luta)🥉

Augusto Cesar Camargo (luta)🥈

Bernardo Henrique dos Santos (luta)🥈

Felipe dos Santos Silva (luta)🥈

João Guilherme dos Santos (luta) 🥈

Júlia da Silva Fontoura (luta)🥈

João Lucas Moreira (luta)🥈

Lucas Yudi Oshima (poomsae)🥈

Lucas Gabriel Ortiz (luta)🥈

Hygor C.Cavalcante (poomsae)🥉

Isabela de Castro ( luta)🥉

Leonardo Rafael de Oliveira (luta)🥉

A delegação contou com o apoio da prefeitura municipal de Arapongas, secretaria de esportes, secretaria de cultura.

A equipe mira agora o apoio de patrocinadores, para participação no cenário estadual e nacional de competições no próximo ano.

