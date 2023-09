Equipe de Taekwondo de Arapongas é destaque no Brazil Open

A equipe PW Taekwondo Team, de Arapongas (PR), foi um dos destaques do Brazil Open de Taekwondo. A competição, realizada no último final de semana (9 e 10 de setembro), é considerada uma das maiores da América Latina na categoria.

Com mais mil inscritos, as disputas ocorreram no Colégio Marista, com a presença também de atletas da Espanha e Paraguai.

O mestre Vagner Lopes, diretor-marcial da equipe, destacou a parceria com o município de Arapongas, que, segundo ele, possibilitou a ampliação da modalidade na cidade, descobrindo novos talentos, com expectativa de projeção nacional nos próximos anos.

O professor Patrício Loriano, chefe da delegação de Arapongas, valorizou a conquista. "Estou muito contente com os resultados conquistados, um sonho construído a várias mãos e que está tomando forma”, disse.

Para o diretor-técnico da equipe, professor Murilo, os resultados são a soma da dedicação de todos os alunos e professores. Ele também reconheceu o esforço dos pais, que estiveram presentes todos os dias de competição, vibrando e torcendo pela equipe.

No total, a equipe conquistou 20 medalhas nas categorias poomsae e luta. Veja abaixo

