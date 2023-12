Equipe de Arapongas é campeã da Liga Metropolitana de Londrina

Na tarde do último domingo, 03, a equipe Sub-20 de futsal masculino foi campeã invicta do XX Campeonato Metropolitano Taça FEL/2023.

O título veio após a vitória de 3 X 1 contra a forte equipe do Clube Atlético Amoreirense. Além do título, a equipe ainda teve destaques individuais, como a de melhor jogador da competição, melhor goleiro, time mais disciplinado - com apenas 5 cartões em toda a competição, além de vice artilheiro.

RESUMO ESPORTIVO

Com campeonatos e eventos esportivos municipais e competições paralelas, os atletas araponguenses têm agendas cheias semanalmente. Desta forma, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulga semanalmente o “Giro Esportivo”, com resultados e outros detalhes das competições que contam com a participação das equipes que representam Arapongas. As informações são referentes aos acontecimentos esportivos no período de 20 a 26 de novembro.

Confira os detalhes:

- Capacitação: O secretário de esporte, Altair Sartori, participou do encontro de gestores esportivos com a participação do ministro do esporte André Fufuca e demais integrantes da pasta, no município de Londrina/Pr, na segunda-feira (20).

- Futsal: A equipe sub 20 de Arapongas garantiu a vaga na final da Liga Metropolitana de Londrina, ao vencer a equipe do Planeta Bola pelo placar de 1x0. A decisão do título será no próximo domingo (3), contra a forte equipe do C.A Amoreirense. Já a equipe Sub 12 conquistou a quarta colocação no renomado Campeonato Paranaense de Futsal Masculino - categorias de base, na cidade de Curitiba/Pr.

- Jap’s e Parajap’s: Encerrando o calendário de competições oficiais, nesta última semana, Arapongas participou da última etapa dos Jogos Abertos do Paraná no município de Pato Branco e do Parajap’s em Foz do Iguaçu. Na ocasião, o município conquistou mais duas medalhas. No Jap’s modalidade de xadrez segundo lugar no relâmpago masculino. E no Parajap’s, segundo lugar geral no Golf 7 feminino, e 15º lugar geral de 49 municípios participantes.

- Atletismo: A equipe de atletismo que treina no projeto disponibilizado através da Prefeitura do Município de Arapongas, através da Secretaria de Esporte, participou neste final de semana de duas provas. A Corrida Tucanos Kids em Rolândia e a 1º Corrida Cidade dos Pássaros em Arapongas. Confira a classificação dos atletas na 1º Corrida Cidade dos Pássaros:

Fernando Alisson - 1° lugar na categoria 40 a 49 anos - 8km

José Roberto 1° lugar na categoria 65 a 99 anos - 4km

Kennedy Vianna 1° lugar na categoria 16 a 20 anos - 4km

Wilson Celestino 1° lugar Geral - 8km

Ednageel Liesley da Silva - 1° lugar Geral Categoria morador 8km

Daniel Nascimento - campeão Geral nos 4km

José Davi Ricas - 2° lugar na categoria 16 a 20 anos - 4km

Cleber Machado - 2° lugar Geral - 8km

Rodrigo Machado - 2° lugar na categoria 20 a 29 anos - 8km

Suelen Almeida - 3° Lugar no Geral feminino 4km

Eva Fátima - 3° lugar na categoria 50 a 60 anos - 4km

