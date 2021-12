Equipe da UPA surpreende idosa que cortou pé no aniversário

Da Redação

Ao completar 82 anos, Ana Moreira Pereira, que mora em Arapongas, pensou que a comemoração de aniversário não iria acontecer. A idosa cortou o pé e precisou ser levada até a Upa 24 horas e lá foi surpreendida pela equipe, que cantou parabéns para acalmar a aniversariante.

A filha dela, Ivete Pereira Semião, contou que a mãe, ao levantar pra ir ao banheiro por volta das 5 horas da manhã de quinta-feira (2), se desequilibrou perto da cama e enroscou o pé na parte da madeira do box, o que provocou um corte. Ao chegar na Upa, a idosa estava bastante triste e falou para a equipe de plantão que o dia tinha começado 'mal' pois se machucou bem no dia do aniversário.

"Ela chegou na UPA reclamando para as enfermeiras, que estava chateada, pois era aniversário dela, que ela não queria receber pontos e sim presentes. As enfermeiras foram acalmando ela e a médica de plantão teve essa iniciativa, vi ela chamando as enfermeiras, e todas juntas cantaram parabéns pra ela. Ela ficou toda animada, empolgada. Ela ficou bem surpresa e bem feliz. Ela gosta de comemorar o aniversário, todo ano, desde que sou criança, ela comenta sobre o aniversário, nossa família é pequena, mas sempre comemoramos", disse Ivete.

A filha publicou o vídeo do momento dos parabéns em uma rede social e fez um agradecimento especial. "Um agradecimento especial ao Upa 24 horas. Nas primeiras horas deste dia devido a uma queda levei minha mãe Dona Ana para atendimento. Ela ficou muito nervosa pois hoje completa 82 anos e começou o dia no 24 horas. Rapidamente atendida eis o diagnóstico, teria que fazer alguns pontos no pé. Ela se desesperou, chateada com esse dia que não começou bem, afinal hoje era um dia especial seus 82 anos. A doutora Michely e sua equipe viram seu desespero e após realizarem o procedimento se reuniram e juntos com os pacientes que lá estavam, cantaram os parabéns para ela. Momento de muita alegria para ela. Gratidão pela sensibilidade de todos, médica, enfermeiras e toda equipe que além de executarem sua tarefa com muita competência ainda conseguiram o que parecia impossível neste dia. Fazer minha mãe muito feliz .Gesto de humanidade e empatia. Que possamos reconhecer esses profissionais de saúde que apesar de tantos desafios hoje cumpriram além do seu papel", publicou. Veja o vídeo:

Ana nasceu na Bahia, depois mudou para São Paulo, se casou e chegou em Arapongas em 1964. Ela é viúva há 11 anos, tem duas filhas, Ivete e Ivanete, além de três netos e os genros. A família toda comemorou o aniversário na noite de quinta. "Na quinta, ela ficou bem triste também, não somente por cortar o pé no dia do aniversário. Recentemente encontramos uma sobrinha da minha mãe, que mora na Bahia, descobrimos que ela não tem mais os irmãos. Prometemos para ela que nós iríamos nos organizar financeiramente para levar ela para a Bahia para conhecer os parentes e como ela cortou o pé, ficou triste por achar que esse reencontro pode demorar para acontecer. Mas se Deus quiser, logo vamos conseguir levar ela para a sua terra natal", finaliza.

