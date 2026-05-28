Equipe araponguense obtém 14º lugar na classificação geral da Volta Ciclística de Goiás

A equipe araponguense de ciclismo participou, de 19 a 24 de maio, da 23ª edição da Volta Ciclística de Goiás. Foi a primeira vez que o grupo competiu na prova, considerada uma das principais competições de ciclismo de estrada do país e válida pelo ranking brasileiro.

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O evento reuniu 120 ciclistas nacionais e internacionais, com representantes do Brasil, Colômbia e Chile. Ao longo de seis etapas, cinco de estrada e uma de contrarrelógio, os competidores percorreram cerca de 600 quilômetros, com mais de 7.000 metros de altimetria acumulada.

A equipe araponguense foi representada pelos atletas Fernando Borrasca, Eduardo Melo, Thiago Ranolfi, Diogo Maia e Gustavo Bertoni e o técnico Juliano Passafaro. Ao final da competição, a equipe conquistou a 14ª colocação na classificação geral.

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LIDERANÇA NA MASTER

No primeiro dia de competição, a equipe obteve a camisa de liderança da categoria Master, vestida pelo atleta Fernando Borrasca. No entanto, em etapa posterior, Borrasca enfrentou problemas mecânicos que o impediram de manter a disputa.

Superando as dificuldades, a equipe concentrou esforços na sequência da prova. O atleta Diogo Maia apresentou desempenho consistente ao longo das seis etapas e finalizou a Volta Ciclística de Goiás na 5ª colocação geral da categoria Master.

Para a comissão técnica, a estreia da equipe na competição foi uma experiência relevante para o desenvolvimento do grupo. O objetivo era conhecer a prova, ganhar rodagem e consolidar a presença da equipe no cenário nacional.

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O 15º lugar geral e o 5º lugar na Master com o Diogo Maia são resultados que estão de acordo com o planejamento para esta primeira participação. Os problemas mecânicos que afetaram o Fernando Borrasca após a liderança inicial fazem parte do esporte e servirão como aprendizado para futuras edições.

A equipe araponguense retorna agora à base para dar sequência à temporada, com foco nas próximas competições.





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1 de 5 - Divulgação Prefeitura de Arapongas Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

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