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Equipe araponguense obtém 14º lugar na classificação geral da Volta Ciclística de Goiás

Primeira participação da equipe na competição incluiu liderança na categoria Master no primeiro dia

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 09:23:07 Editado em 28.05.2026, 09:27:03
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Equipe araponguense obtém 14º lugar na classificação geral da Volta Ciclística de Goiás
Autor Equipe araponguense de ciclismo - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

A equipe araponguense de ciclismo participou, de 19 a 24 de maio, da 23ª edição da Volta Ciclística de Goiás. Foi a primeira vez que o grupo competiu na prova, considerada uma das principais competições de ciclismo de estrada do país e válida pelo ranking brasileiro.

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O evento reuniu 120 ciclistas nacionais e internacionais, com representantes do Brasil, Colômbia e Chile. Ao longo de seis etapas, cinco de estrada e uma de contrarrelógio, os competidores percorreram cerca de 600 quilômetros, com mais de 7.000 metros de altimetria acumulada.

A equipe araponguense foi representada pelos atletas Fernando Borrasca, Eduardo Melo, Thiago Ranolfi, Diogo Maia e Gustavo Bertoni e o técnico Juliano Passafaro. Ao final da competição, a equipe conquistou a 14ª colocação na classificação geral.

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LIDERANÇA NA MASTER

No primeiro dia de competição, a equipe obteve a camisa de liderança da categoria Master, vestida pelo atleta Fernando Borrasca. No entanto, em etapa posterior, Borrasca enfrentou problemas mecânicos que o impediram de manter a disputa.

Superando as dificuldades, a equipe concentrou esforços na sequência da prova. O atleta Diogo Maia apresentou desempenho consistente ao longo das seis etapas e finalizou a Volta Ciclística de Goiás na 5ª colocação geral da categoria Master.

Para a comissão técnica, a estreia da equipe na competição foi uma experiência relevante para o desenvolvimento do grupo. O objetivo era conhecer a prova, ganhar rodagem e consolidar a presença da equipe no cenário nacional.

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O 15º lugar geral e o 5º lugar na Master com o Diogo Maia são resultados que estão de acordo com o planejamento para esta primeira participação. Os problemas mecânicos que afetaram o Fernando Borrasca após a liderança inicial fazem parte do esporte e servirão como aprendizado para futuras edições.

A equipe araponguense retorna agora à base para dar sequência à temporada, com foco nas próximas competições.


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