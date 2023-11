Enxadristas araponguenses são destaque no Circuito Pé Vermelho

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte de Arapongas, no norte do Paraná, aconteceu no último sábado, 18, em Ibiporã, a 4º etapa do Circuito Pé Vermelho de Xadrez. Com enxadristas de toda a região, o Circuito é uma das competições mais importantes da modalidade no estado. Mais uma vez, os atletas da equipe de Arapongas foram muito bem e trouxeram quatro medalhas para o município. Destaque para a categoria absoluto, onde o pódio foi todo araponguense.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Casa é invadida em Arapongas e gestante é agredida e ameaçada

Veja mais detalhes:

continua após publicidade

- Categoria Absoluto

1º lugar- Samuel Ramazzotti Monteiro

2º lugar: Edvan Vinícius Gonçalves

continua após publicidade

3º lugar: Luis Manoel Garcia Cruz

- Categoria sub 16

1º lugar -Guilherme Valério Moreira

continua após publicidade

5ª ETAPA

A quinta e última etapa do Circuito Pé Vermelho acontecerá no dia 02 de dezembro, no município de Campo Mourão.

Siga o TNOnline no Google News