Envolvidos no sequestro de professor são presos em Arapongas

Dois homens envolvidos no sequestro relâmpago de um professor de Maringá foram presos pela Polícia Militar (PM), de Arapongas, nesta quinta-feira (17). A vítima passou por momentos de terror nas mãos de três criminosos. Após ser assaltado e mantido refém por aproximadamente seis horas, ele foi liberado. O terceiro assaltante ainda não foi localizado pela polícia.

A vítima relatou aos policiais que por volta das 14h20, desta quinta-feira (17), no intervalo de uma das aulas, ele foi até o seu carro que estava estacionado defronte ao colégio. Ao entrar no veículo, foi surpreendido pelos bandidos armados e vestindo roupas de uma suposta construtora.

O trio anunciou o assalto e saiu do local levando o professor. O homem relatou que sofreu inúmeras ameaças de morte e foi obrigado a passar a senha de alguns cartões. Na sequência, ele foi levado para Astorga, Arapongas e Cambé. Nessas cidades, o trio realizou saques em terminais eletrônicos e diversas compras.

Horas depois, já no início da noite desta quinta, um dos assaltantes levou a vítima de volta para Maringá. Na sequência, o criminoso fugiu com o carro da vítima, um Fiat Palio.

Prisões

As prisões de dois dos três envolvidos no crime ocorreram em Arapongas, nesta quinta-feira (17), após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia através do 190. O solicitante relatou à equipe que dois homens estavam fazendo compras de forma aleatória em lojas localizadas na área central da cidade. A dupla estava agitada demonstrando nervosismo.

Com essas informações e as características dos suspeitos, uma das equipes foi até o local e encontrou os dois homens. Com eles, foram localizados documentos e cartões da vítima. Questionados sobre os documentos, a dupla confessou que na companhia de um terceiro bandido praticou o assalto na zona 7 em Maringá e sequestrou o professor.

De acordo com a PM, o terceiro suspeito ainda não foi localizado. A dupla foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil. O caso segue em investigação.

Com informações do Corujão Repórter.