Entregador é atingido por monitor de TV durante briga com cliente em Arapongas

Um desentendimento envolvendo a entrega de um lanche terminou em agressão mútua na noite de terça-feira (3), no bairro Interlagos, em Arapongas. Um cliente e um entregador entraram em luta corporal após uma confusão relacionada ao endereço de recebimento do pedido. Ambos sofreram lesões, precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e foram conduzidos à delegacia.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma denúncia de lesão corporal, no local, o cliente relatou aos policiais que havia sido agredido pelo entregador dentro de sua residência. No entanto, ao se deslocar até o estabelecimento comercial e ouvir a versão do trabalhador, a equipe deparou-se com uma narrativa bem diferente.

De acordo com o entregador, o cliente recebeu o lanche em um imóvel vizinho desocupado e entrou na casa sem retornar para fazer o pagamento ou dar satisfações. Após moradores informarem o endereço real do comprador, o trabalhador foi até o local cobrar uma posição. Segundo o relato do entregador, o cliente reagiu arremessando um monitor de televisão contra a sua cabeça, o que deu início à briga. Testemunhas que estavam na região confirmaram aos policiais a dinâmica relatada a respeito da confusão dos endereços.

Diante dos fatos e com os dois envolvidos apresentando ferimentos, a Polícia Militar prestou o apoio inicial e encaminhou ambos para avaliação médica na UPA. Após a liberação na unidade de saúde, os homens foram levados à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para a apresentação do caso à autoridade judiciária, que culminou na confecção de um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).