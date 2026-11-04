Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CONFUSÃO

Entregador é atingido por monitor de TV durante briga com cliente em Arapongas

Desentendimento começou após cliente supostamente receber o pedido em uma casa desocupada; ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Entregador é atingido por monitor de TV durante briga com cliente em Arapongas
Autor O caso foi encaminhado para Delegacia de Arapongas - Foto: Arquivo TNOnline

Um desentendimento envolvendo a entrega de um lanche terminou em agressão mútua na noite de terça-feira (3), no bairro Interlagos, em Arapongas. Um cliente e um entregador entraram em luta corporal após uma confusão relacionada ao endereço de recebimento do pedido. Ambos sofreram lesões, precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e foram conduzidos à delegacia.

LEIA MAIS: Gaeco e Receita Federal miram esquema de R$ 271 mi em Apucarana, Arapongas e 26 outras cidades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma denúncia de lesão corporal, no local, o cliente relatou aos policiais que havia sido agredido pelo entregador dentro de sua residência. No entanto, ao se deslocar até o estabelecimento comercial e ouvir a versão do trabalhador, a equipe deparou-se com uma narrativa bem diferente.

De acordo com o entregador, o cliente recebeu o lanche em um imóvel vizinho desocupado e entrou na casa sem retornar para fazer o pagamento ou dar satisfações. Após moradores informarem o endereço real do comprador, o trabalhador foi até o local cobrar uma posição. Segundo o relato do entregador, o cliente reagiu arremessando um monitor de televisão contra a sua cabeça, o que deu início à briga. Testemunhas que estavam na região confirmaram aos policiais a dinâmica relatada a respeito da confusão dos endereços.

Diante dos fatos e com os dois envolvidos apresentando ferimentos, a Polícia Militar prestou o apoio inicial e encaminhou ambos para avaliação médica na UPA. Após a liberação na unidade de saúde, os homens foram levados à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para a apresentação do caso à autoridade judiciária, que culminou na confecção de um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS Conflito ENTREGA LESÃO notícias locais POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV