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Entregador cai de moto ao passar por quebra-mola e é resgatado em Arapongas

Uma equipe do Samu de Apucarana passava pelo local prestou o primeiro atendimento até chegada de uma equipe do Samu do município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Entregador cai de moto ao passar por quebra-mola e é resgatado em Arapongas
Autor Foto: TNOnline

Um motociclista de 41 anos caiu da moto na noite desta sexta-feira (13) na rua Rouxinol, em Arapongas (PR). Ele fazia entregas por aplicativos de comida e foi levado à Santa Casa.

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Segundo testemunhas, o homem perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-mola. Ele caiu poucos metros depois.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana prestou o primeiro atendimento. Os socorristas passavam pelo local durante a transferência de um paciente para o Honpar.

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Uma ambulância do Samu de Arapongas assumiu o resgate em seguida. O motociclista teve escoriações leves e estava desorientado. Ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

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acidente de moto Arapongas PR entregas por aplicativo motociclista Samu SAÚDE
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