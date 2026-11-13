Entregador cai de moto ao passar por quebra-mola e é resgatado em Arapongas

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Uma equipe do Samu de Apucarana passava pelo local prestou o primeiro atendimento até chegada de uma equipe do Samu do município

Um motociclista de 41 anos caiu da moto na noite desta sexta-feira (13) na rua Rouxinol, em Arapongas (PR). Ele fazia entregas por aplicativos de comida e foi levado à Santa Casa.

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Segundo testemunhas, o homem perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-mola. Ele caiu poucos metros depois.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana prestou o primeiro atendimento. Os socorristas passavam pelo local durante a transferência de um paciente para o Honpar.

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Uma ambulância do Samu de Arapongas assumiu o resgate em seguida. O motociclista teve escoriações leves e estava desorientado. Ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.