Enfeites de Páscoa encantam população na área central de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Centro de Arapongas com enfeites de páscoa

Para celebrar a Páscoa, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), apostou em uma decoração especial nas imediações da Praça Mauá. Tudo foi confeccionado por meio das equipes da Secle.

continua após publicidade .

Com cores vibrantes, as luzes da “Páscoa Encantada 2023” foram acesas na última semana e têm atraído a população. A decoração pode ser apreciada e fotografada, bem ao lado da sede da Secretaria de Cultura (prédio da antiga Estação Ferroviária), no prolongamento da Avenida Arapongas, cruzamento da Avenida Rouxinol.

-LEIA MAIS: Arapongas entrega ovos de Páscoa aos alunos da rede municipal

continua após publicidade .

Contudo, é importante que a população preserve os adereços de Páscoa. “Fizemos tudo com muito carinho. Levando em conta que para muitos, esta data tem um grande e forte significado. Que todos possam apreciar com alegria e respeito”, falou o secretário da pasta, Geison Cortez.

Siga o TNOnline no Google News