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Encontro de Autocuidado para Mães Atípicas

Sesc Arapongas promove tarde com bate-papo, acolhimento e troca de experiências

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 09:31:36 Editado em 28.04.2026, 09:31:09
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Encontro de Autocuidado para Mães Atípicas
Autor As atividades serão gratuitas e não não exigem inscrição prévia. - Foto: (foto reproduçao por freepik)

O Encontro de Autocuidado para Mães Atípicas, promovido pelo Serviço Social do Comércio (SESC) Arapongas e pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, acontecerá nesta quarta (29), a partir das 14h, na sede do Sesc (Rua Tico-Tico-Rei, nº 41, Jardim Caravelle). As atividades serão gratuitas e não não exigem inscrição prévia.

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A programação para a tarde inclui bate-papo com nutricionista sobre alimentação de crianças atípicas; orientações práticas para o dia a dia; aulão de alongamento e relaxamento para proporcionar bem-estar físico e mental; roda de conversa com o tema “Cuidar de quem cuida”, com acolhimento, escuta e troca de experiências; serviços de beleza para elevar a autoestima e incentivar o autocuidado; além de Espaço Kids com recreação infantil.

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