O Encontro de Autocuidado para Mães Atípicas, promovido pelo Serviço Social do Comércio (SESC) Arapongas e pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, acontecerá nesta quarta (29), a partir das 14h, na sede do Sesc (Rua Tico-Tico-Rei, nº 41, Jardim Caravelle). As atividades serão gratuitas e não não exigem inscrição prévia.

📰 LEIA MAIS: Câmera registra acidente que deixou mãe e filha em estado grave em Arapongas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A programação para a tarde inclui bate-papo com nutricionista sobre alimentação de crianças atípicas; orientações práticas para o dia a dia; aulão de alongamento e relaxamento para proporcionar bem-estar físico e mental; roda de conversa com o tema “Cuidar de quem cuida”, com acolhimento, escuta e troca de experiências; serviços de beleza para elevar a autoestima e incentivar o autocuidado; além de Espaço Kids com recreação infantil.