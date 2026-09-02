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PM FOI ACIONADA

Encontro com ex-mulher gera briga em supermercado de Arapongas

Discussão entre atual e ex-companheira evoluiu para agressão física envolvendo adolescente; ninguém foi preso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Encontro com ex-mulher gera briga em supermercado de Arapongas
Autor Confusão aconteceu na noite de terça-feira (1º) - Foto: Reprodução

Um encontro inesperado terminou em briga dentro de um supermercado no Parque Veneza, em Arapongas, na noite de terça-feira (1º). A confusão começou após um homem, que fazia compras com a atual companheira, esbarrar com a ex-mulher e o filho dela, um adolescente de 16 anos.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (02) em Arapongas

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De acordo com as informações da Polícia Militar, o clima no estabelecimento esquentou quando a ex-mulher e a atual começaram uma discussão acalorada devido a questões de relacionamento. No meio do bate-boca, o adolescente partiu para cima da atual companheira do homem. Para defendê-la, ele interveio e acabou entrando em uma briga física com o jovem.

A polícia foi chamada para conter o tumulto no local e conversou com todas as partes. Apesar das agressões, os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos legais, mas decidiram que não queriam registrar boletim de ocorrência ou processar os agressores naquele momento.

Como não houve desejo de representação criminal, todos foram liberados ainda no supermercado e os policiais retomaram o patrulhamento de rotina na cidade.

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