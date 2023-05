Encerramento do "Maio Amarelo" será neste sábado, em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

A Campanha Maio Amarelo 2023 será finalizada neste sábado (27), às 9h00, em frente à empresa Aravel Motors Arapongas - que é uma das parceiras nas ações. O ato contará com a presença de autoridades, além de panfletagem e demais orientações.

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), tem executado diversas ações da campanha de trânsito “Maio Amarelo 2023”. Neste ano, o tema central foi: “No trânsito, escolha a vida”. Com ações que têm por objetivo chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes, mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, a Sestran conseguiu atingir – de maneira direta – mais de 4 mil pessoas; através da distribuição de panfletos de orientações; pit stops; palestras e ações em educação de trânsito (incluindo as atividades na Escolinha de Trânsito – destinadas para os alunos da Rede Municipal de Ensino).

Para o secretário da pasta, Paulo Argati, um alcance satisfatório que trará resultados positivos para o trânsito. “É um alcance direto e indireto. Realizamos palestras em diversas empresas, abordando este tema - com um total de 900 colaboradores participantes. Atividades de panfletagens com órgãos públicos e privados, sendo abordados cerca de 3 mil pessoas, entre condutores de veículos e transeuntes. Na escolinha de trânsito, foi dada continuidade nas atividades na rede municipal de ensino, porém foram realizadas aulas também nas escolas de ensino privado e CMEI’s. Outra atividade desenvolvida foi a palestrinha para o projeto “Herói Mirim”, com a participação de 250 crianças (de 04 a 14 anos) – ao longo de todo o mês”, falou Argati.

