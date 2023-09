Empresários de Arapongas visitam ambientes de inovação em Londrina

Um grupo de 50 pessoas, entre empresários do setor moveleiro e lideranças de entidades representativas de Arapongas, participou de uma missão técnica, nesta semana, para conhecer alguns ambientes de inovação do Estação 43, o Ecossistema de Inovação de Londrina. As visitas foram organizadas pelo Sebrae/PR e pelo Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima) e realizadas no Construhub, no Cocriagro, na AgroValley e no Hub de Inteligência Artificial (IA) do Senai.

O diretor do Sima, Rajanand Albano da Costa, lembra que o sindicato tem participado ativamente do planejamento do Ecossistema de Inovação de Arapongas, uma iniciativa da Prefeitura de Arapongas em parceria com o Sebrae/PR.

“Entendemos que o Sima deveria contribuir com esse processo criando um ambiente de promoção da inovação, nos moldes de uma pré-incubadora de inovação aberta e novos negócios. O que vimos, durante a visita à Londrina, foi de extrema valia para que a gente construa o nosso espaço seguindo os melhores padrões de governança”, conta.

De acordo com Costa, essa aproximação com o Estação 43 foi fundamental para que Arapongas organize o seu ecossistema e fomente a competitividade entre as empresas da cidade.

O projeto do Sima Lab, que nasceu em março deste ano, evoluiu para o que será a primeira pré-incubadora da cidade de Arapongas. Inicialmente, está instalada no prédio do Sima, mas a previsão é que, em 2024, passe a funcionar dentro da Universidade da Mobília.

“O Sebrae nos ajudou a estruturar o ambiente e a nossa previsão é lançar o primeiro edital de pré-incubação de ideias em novembro. Nosso papel será trazer novos projetos para o ecossistema, fomentando a criação de soluções para problemas comuns entre as fábricas de móveis, com questões sobre produtividade, logística, manutenção, entre outras”, afirma.

O empresário do setor de móveis, Diego Munhoz, diz que a inovação é uma pauta relevante e presente na rotina da empresa desde 2017, quando foi criado o escritório de projetos. Para ele, foi interessante entender como a cidade de Londrina se apropria do ecossistema e comprovar como é possível evoluir atuando de maneira colaborativa.

“Enxergamos a inovação não só como uma nova tecnologia, mas a capacidade de fazer algo diferente e de um jeito melhor. O objetivo da visita foi engajar as empresas da cidade em busca de ações coletivas com foco na inovação”, detalha.

A consultora do Sebrae/PR, Cinara Tozatti, explica que as visitas, divididas em dois grupos, foram organizadas para que os empresários e lideranças da cidade conhecessem boas experiências do ecossistema de Londrina.

“O setor moveleiro é um dos que possuem mais potencial de inovação, dentro do estudo realizado pelo Sebrae, por isso é muito importante o envolvimento do Sima, como um forte membro da governança que está em formação. Os ambientes que serão criados vão contribuir com o desenvolvimento das indústrias locais”, aponta.

Nesta quinta-feira (28), às 16h, será realizada a primeira reunião para a formação da governança de Arapongas e início das ações.

