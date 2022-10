Empresário que morreu em acidente é sepultado em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um grave acidente registrado no final da tarde deste sábado (22), provocou a morte do empresário de Arapongas, André César Machado, de 45 anos. Ele dirigia uma motocicleta, não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e morreu no local. O acidente envolveu também um VW Gol e ocorreu na PR-862, entre Londrina e Ibiporã, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

A vítima fatal estava em uma motocicleta de alta cilindrada e seguia pela rodovia com um grupo de amigos, quando bateu com o carro ocupado por três adultos e duas crianças. Os amigos que estavam na companhia da vítima conseguiram desviar com as motocicletas do veículo.

-LEIA MIAS: Adolescentes morrem em grave acidente na PR-444

continua após publicidade .

Mesmo utilizando todos os equipamentos de segurança, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista, que estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sofreu ferimentos leves e foi socorrido. As pessoas que estavam no Gol também não tiveram machucados graves.

O corpo de André foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. O sepultamento do empresário ocorreu na tarde deste domingo (23), no Cemitério Municipal de Arapongas.

Informações do repórter Marcelo Oliveira.