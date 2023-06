Empresário Paulo Pennachi será homenageado na Assembleia

Siga o TNOnline no Google News

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou o projeto de lei do deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) que concede o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao empresário araponguense Paulo Hermínio Pennacchi. A pedido, o deputado Tiago Amaral (PSD) é coautor da proposta.

Paulo Hermínio Pennacchi, 73 anos, é economista, formado pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea), empresário e entusiasta do associativismo e do servir. Em 1º. de maio de 1972 ingressou no Lions Club de Arapongas e o presidiu em 76 e 77.

É um dos fundadores da Casa do Bom Menino, que funcionou por 27 anos como casa lar, acolhendo crianças da região. Em 2005, ele realiza o sonho, juntamente com o Lions Clube de Arapongas, e nasce o Projeto Crescer, que transformou antigas casas em salas de aula, começando com 65 alunos. Neste ano já são quase mil alunos.

Para Bazana, a homenagem ao empresário e filantropo é mais do que merecida. “O Paulo Pennacchi é uma pessoa com um coração imenso, extremamente generoso e um empresário visionário, que muito contribuiu com nosso Estado e ainda contribui. Essa homenagem é apenas mais um reconhecimento pelo tanto que ele faz por Arapongas e pelo nosso Paraná”, considerou Bazana.

Paulo Pennacchi recebeu com alegria a notícia da aprovação da homenagem. “Minha palavra neste momento é de gratidão. Gratidão ao Bazana, ao Tiago Amaral e a todos os deputados que aprovaram nosso nome para esta homenagem. Estou muito feliz e grato. Sempre digo que sou mineiro de nascimento, mas paranaense de coração, pois vivo em Arapongas há 68 anos”, declarou.

