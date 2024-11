Empresário cai em golpe ao comprar carga de sucata em Arapongas

A vítima realizou alguns pagamentos via Pix para o CPF do suposto vendedor e de uma mulher associada a ele.

Um empresário de Arapongas (PR) foi vítima de estelionato nesta sexta-feira (25), em um golpe envolvendo a venda de sucata metálica. Segundo relatório da Polícia Militar (PM), por volta das 9h00, o empresário foi contatado por um homem que se apresentou como cliente e ofereceu materiais à venda, mencionando o nome de um conhecido empresário local para dar credibilidade à negociação.

A vítima realizou alguns pagamentos via Pix para o CPF do suposto vendedor e de uma mulher associada a ele. Mais tarde, às 15h, o sócio da vítima entrou em contato com o empresário citado, que negou qualquer envolvimento na venda de sucatas, revelando o golpe.

Durante as tratativas, o estelionatário enviou fotos de um caminhão familiar à vítima e trocou o número de contato várias vezes. Após receber as transferências, ele encerrou a comunicação e apagou as mensagens no WhatsApp. A PM registrou boletim de ocorrência e orientou a vítima.

