Empresa e residência de Arapongas são alvo de furto; saiba mais

Uma empresa de transporte e uma residência de Arapongas, no Norte do Paraná, foram alvo de furto nesta sexta-feira (11). Em um terceiro caso de furto, a Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência em que uma motocicleta foi levada pelo bandidos.

O primeiro caso foi registrado em uma empresa localizada no Jardim Paraná. O supervisor, de 23 anos, acionou as autoridades e relatou que o local havia sido invadido durante a noite. Os criminosos arrombaram a porta de acesso dos fundos da empresa e usaram uma marreta para quebrar uma parede.

Um buraco de cerca de 50 centímetros foi feito pelos bandidos. Foram levadas duas pias de cozinha. A empresa tem alarme, mas o supervisor relatou aos PMs que o alarme não teria disparado.

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 13h40, na Rua Gavião Sauveiro, no Vale das Perobas. O morador relatou que saiu de casa com a sua esposa por volta das 7 horas e, quando voltou a tarde, constatou que o portão estava fora do trilho e o blindex da janela da sala estava estourado.

Os criminosos furtaram duas televisões, uma da marca Samsung Smart 4k de 55" na cor preta e outra da marca LG Smart 4k 42" também de cor preta. Também foi levado um Notebook da marca ACER de 8GB preto, 1 carregador do notebook preto e um aparelho TV a cabo da marca SUPER TV.

Último caso

Dessa vez durante a madrugada deste sábado (12), por volta das 5h48, a PM de Arapongas foi acionada na área central da cidade após uma motocicleta ter sido furtada. O proprietário da Honda 125 de cor vermelha relatou que estacionou em frente a um bar por volta das 1h e, quando saiu, não encontrou mais a moto.

Segundo o solicitante a motocicleta não possuía seguro nem alarme. A equipe policial não conseguiu contato com nenhum comércio na região para pegar as filmagens das câmeras de segurança devido ao horário.



