Empresa de Arapongas oferece multi-serviços; entenda

A já conhecida Casa da Borracha Maracanã de Arapongas que há mais de 14 anos atua no mercado atendendo toda população da cidade e região, mesmo em meio a pandemia, inova e amplia os serviços: investindo em duas novas marcas em seu portfólio, a CCFLEX Distribuidora Optibelt e TECPALLET Manutenção em equipamentos de elevação de carga.

Em outubro de 2020 Crécio e Cristian Fukami (CEO e Diretor da Casa da Borracha Maracanã) efetivaram a parceria com o Grupo Alemão Optibelt, com esta aliança Arapongas passou a ter um polo de atendimento e distribuição para atender aos empresários da linha industrial que optam por Correias e Polias com o melhor custo benefício do mercado e investem em durabilidade e total redução de manutenção de seus equipamentos industriais!

Cristiam Fukami conta que já oferecia na Casa da Borracha Maracanã, correias e polias da marca Optibelt, além da manutenção técnica e especializada para as indústrias da região. Mas analisando a escassez do mercado em ter um polo com maior distribuição de produtos de excelência, decidiu investir em uma nova marca implantando a CCFLEX Distribuidor Autorizado da Optibelt: "Durante todos estes anos trabalhando em conjunto com meu pai, vimos a carência da região em ter um atendimento especializado e focado em resolver o problema da indústria que passa por mudanças e sofrem com a falta de entrega rápida de suprimentos de alto padrão, como a linha OPTIBELT oferece. Desde outubro, expandimos o mercado e passamos a agilizar o processo de muitas indústrias que sofriam com as constantes manutenções e trocas de correias e polias (de) baixa qualidade, com a CCFLEX elas passaram a reduzir drasticamente o período de manutenção e troca constantes de correias e polias. Todas as indústrias que atendemos até agora passaram a ter uma redução das manutenções e economizaram mais em tempo e dinheiro! Antes as correias que estas empresas usavam, tinham baixa durabilidade e a cada dois meses precisavam parar o maquinário e realizar a troca. Agora, com a solução em correias e polias de qualidade da Optibelt que rendem 100% a mais que as correias nacionais, a economia foi efetiva”.

Sempre atento ao mercado, Cristian ainda relata como decidiu lançar uma nova marca com foco na manutenção de equipamentos de elevação de carga, agregando a terceira marca ao Grupo da família: "Temos uma equipe de excelência atrás do balcão na Casa da Borracha Maracanã e durante todos os anos atendemos muitos clientes insatisfeitos com empresas de prestação de serviços de manutenção de paleteiras ou macacos hidráulicos, itens indispensáveis no serviço do dia a dia de empresas de pequeno ou até grande porte. Nossa família resolveu investir nessa área posicionando a marca TECPALLET, oferecendo manutenção com garantia e de qualidade! Em tempo curto e sem enrolação, em até 24 horas consertamos o equipamento". Desde a abertura da Tecpallet, a empresa tem realizado em média 10 manutenções diárias de paleteiras a macacos hidráulicos, entre outros equipamentos do segmento.

Com três marcas no portfólio da família, o Grupo Fukami tem conseguido contribuir com excelentes resultados na vida das indústrias e empresas da região. Cristian ainda endossa que os frutos na entrega da solução rápida e de qualidade tem chamado atenção de empresas não só do Paraná como de estados da região sudeste e noroeste. "Estamos felizes e satisfeitos por contribuir ainda mais nesse período difícil, afinal nossos clientes independente da necessidade recebem total atenção na solução de seus problemas gerando maior economia e aumento de sua produtividade."