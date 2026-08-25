Empresa às margens da BR-369 tem fiação de máquinas furtada em Arapongas

Um galpão comercial localizado às margens da BR-369, no bairro Vila Industrial, em Arapongas, foi alvo de criminosos no início desta semana. O proprietário do estabelecimento acionou a Polícia Militar após chegar para trabalhar no início da manhã de segunda-feira (24) e perceber que a estrutura havia sido invadida.

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Ao entrar no local, o comerciante notou que toda a fiação elétrica utilizada no funcionamento das máquinas de trabalho tinha sido levada. Durante a checagem dentro do galpão, ele encontrou uma telha removida do teto, ponto por onde o autor da ação provavelmente entrou no imóvel.

A equipe policial esteve no local e registrou o caso para dar início às apurações. A vítima recebeu orientações para repassar eventuais imagens de câmeras de segurança de comércios ou residências vizinhas diretamente à Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o crime e tentar identificar os suspeitos.