Embriagado, motorista atinge veículos estacionados e acaba preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Condutor foi encaminhado até a delegacia

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada na noite desta quarta-feira, 03, por volta das 21h30, por moradores do Conjunto Flamingos que relataram que um carro desgovernado teria passado pela Rua Albatroz Real, atingindo veículos que estavam estacionados no local.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe foi até o local e encontrou o veículo mencionado, estacionado em frente a uma casa, com danos na roda dianteira direita, o que impossibilitava o carro de rodar normalmente.

- LEIA MAIS: Homem vai ao velório do pai e acaba preso em Faxinal

continua após publicidade .

O motorista estava dentro do veículo, em visível estado de embriaguez, por essa razão, foi realizado o teste do etilômetro, sendo constatado o valor de 0,72 mg/l e valor considerado 0,67 mg/l, configurando então, crime de trânsito.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran, confeccionadas as notificações cabíveis e o condutor apresentado à delegacia de policial civil de Arapongas para as devidas providências.

Os outros dois veículos danificados pelo motorista embriagado estavam devidamente estacionados em via pública, sendo que em um deles foi danificado o retrovisor esquerdo e a lataria e no outro veículo, foi danificado o para-choque traseiro. Um boletim foi registrado.

Siga o TNOnline no Google News