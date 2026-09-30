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Embaixador de Moçambique participa de evento em Arapongas

Encontro ocorreu na sede administrativa do SIMA na tarde desta quarta-feira (30)

Escrito por Da Redação
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Embaixador de Moçambique participa de evento em Arapongas
Autor Foto: Divulgação

O prefeito de Arapongas (PR), Rafael Cita, recepcionou o embaixador da República de Moçambique no Brasil, Alexandre Manjate, e comitiva, em evento empresarial ocorrido na tarde desta quarta-feira (30) na sede administrativa do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA). A visita acontece em parceria com a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (SEMUDE).

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Manjate veio acompanhado do diplomata Nuno Ibra Hassane Ramane, consultor transacional da Sociedade de Desenvolvimento Industrial de Moçambique (SODEIMO) e representante do Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI); e do empresário brasileiro Lucas Vizentin, ligado à THARABO Brasil, que atua na aproximação de empresas brasileiras com oportunidades de industrialização e investimentos no país da África Oriental.

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O presidente do SIMA, Irineu Borrasca, destacou que Arapongas é uma “cidade pujante e representativa”, e que o Sindicato conta com 42 cidades na base de atuação, com 328 empresas araponguenses e mais 1112 no entorno. Borrasca ainda disse “que existe sempre uma sinergia para trazer projetos para nossas empresas, não só no segmento de móveis”.

O prefeito Rafael Cita ressaltou que “Moçambique e o Brasil têm muito em comum, como a colonização portuguesa. (...) são ‘países irmãos’”. Cita pontuou que Moçambique é um “país jovem, e está claro que é um ambiente pujante de negócios”. O prefeito frisou que se trata de um país com uma “posição geográfica boa, e logisticamente pode se tornar um ponto estratégico no mapa global de exportações. Vejo inúmeras possibilidades de sucesso em uma parceria Moçambique, Arapongas, e Brasil. Tenho certeza que essa parceria pode ser de muito sucesso”.

Manjate relatou que está para completar seis meses no cargo de embaixador, e uma das “tarefas (que ele tem) é de atrairmos empresas ao máximo”. El destacou a proximidade geográfica com polos importantes de comércio mundial, e comentou que os acordos entre Moçambique e Brasil podem se tornar uma “relação simbiótica para ambas as partes”.

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Ramane mencionou que “existe uma serie de mais valias oferecidas por Moçambique” e região, que conta com Produto Interno Bruto somado de U$S 1 trilhão anual. “Somos uma região que já compra, mas não de vocês, e vocês vendem, mas não para nós. Então, vendam para nós”, convidou.

Vizentin finalizou as falas dizendo que Moçambique é um “país que tem tudo a se fazer, como se fosse um Brasil de 100 anos atrás. Um mercado gigantesco a ser explorado”.

Estiveram presentes ainda a secretária da SEMUDE, Claudia Lens, e representantes de diversos segmentos de empresas locais.

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ARAPONGAS eventos empresariais indústria de móveis Moçambique parcerias comerciais
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