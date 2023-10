Em operação conjunta, PM apreende fuzil após perseguição na região

Uma operação conjunta entre as cidades de Arapongas, Pitangueiras e Sarandi, resultou na apreensão de um fuzil após uma perseguição iniciada na cidade de Pitangueiras.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a ocorrência foi iniciada após uma Toyota Hilux, com alerta de furto em Maringá, ser abordada por PMs em Pitangueiras. Durante a abordagem, um Ford Fusion, que estava dando apoio aos criminosos, atuando como batedor, conseguiu fugir do local. Segundo os policiais, o carro fugiu sentido a cidade de sabáudia.

Após a fuga, os PMs de Pitangueiras repassaram informações para cidades da região. Após receber os dados, uma equipe da PM de Sabáudia e outra de Arapongas foram em direção à PR-218 e conseguiram visualizar o Fusion próximo ao Golden Hall. Neste momento a perseguição foi iniciada.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), durante a fuga, uma mulher que estava como passageira do carro levantou um bebê para fora da janela. No entanto, ao chegar próximo ao posto Malaquias, os suspeitos pararam o veículo e desembarcaram no pátio do estabelecimento.

De acordo com os PMs, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. Conforme afirmaram os policiais, a mulher que estava dirigindo a Hilux, que foi abordada em Pitangueiras, era esposa de um dos ocupantes do Fusion. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Arapongas. Os agentes ainda relataram que fizeram contato com o conselho tutelar por conta do bebê, mas os conselheiros afirmaram que não iriam, pois a mãe já estava no local.

Ainda segundo os policiais, a mulher que estava com o bebê, de sete meses, estava muito contraditória com relação ao endereço que ele reside. No entanto, após conversas, ela disse que estava com medo de falar a verdade sobre o endereço, pois na sua casa havia um fuzil, e que a arma seria do seu marido. Os agentes então foram até o endereço da residência e encontraram o fuzil dentro de um berço. A arma foi apreendida e encaminhada para a delegacia.

