Em obras, trecho entre a Rua Marabu e Rua Rouxinol será interditado

Em continuidade às obras de duplicação da Rua Rouxinol, em Arapongas, o trânsito deve sofrer alterações na próxima terça-feira (30). Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), o cruzamento da Rua Marabu com a Rua Rouxinol será interditado a partir das 07h00. O bloqueio temporário será feito para que a empresa responsável pela obra execute a ligação da galeria pluvial.

NOVA ROTA

Ainda segundo a Sestran, a Rua Rouxinol terá um sentido único para os motoristas que trafegam sentido ao Terminal Urbano. Estes terão que acessar a Rua Flamingos obrigatoriamente. Também de maneira obrigatória, os usuários que trafegam pela Rua Marabu deverão acessar a Rua Andorinhas. “Solicitamos aos usuários a compreensão e que utilizem rotas alternativas, desviando da Rua Rouxinol - no trecho que vai da Rua Marabu até a Rua Flamingos”, salienta o secretário da pasta, Paulo Argati.

PROJETO

A duplicação da Rua Rouxinol contará com ciclovia, canteiros, urbanização, arborização e iluminação de Led. A área a ser recapeada tem 9.098,96 m² e o trecho pavimentado de 7.824,46 m². Ainda segundo a Seodur, durante a execução da obra o trecho não será interditado. É previsto a pavimentação da nova via, desvio do trânsito para a nova pista e só depois o recapeamento da via antiga.

Anunciada pelo prefeito Sérgio Onofre no fim do ano passado, a obra conta com investimentos de R$ 2,8 milhões advindos do governo do Estado, via Paraná Cidade.

