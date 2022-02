Da Redação

Em duas horas, PM Arapongas recupera carro furtado

A Polícia Militar (PM), de Arapongas, recuperou neste sábado (29), em um período de duas horas, um VW Parati furtado na área central de Arapongas. O veículo foi encontrado também no centro da cidade.

continua após publicidade .

O solicitante disse aos policiais que deixou o carro estacionado em frente à sua casa durante a noite e que pela manhã, por volta das 6 horas, constatou que ele não estava mais no local. Por volta das 8 horas, a central da PM recebeu uma informação sobre um veículo em estado de abandono e foi verificar.

Ao chegar no local, localizou a Parati estava sem o aparelho de som e com danos na fiação. O veículo foi encaminhado até a 22ª Subdivisão Policial (SDP). O dono do carro foi orientado.