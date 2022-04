Da Redação

Em clima de emoção, Prefeitura entrega UBS Luzia Crepaldi Moura

A Prefeitura de Arapongas inaugurou na manhã desta sexta-feira (01) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Luzia Crepaldi Moura. A UBS está localizada na Rua Quete, próximo ao 18 Horas do Palmares. Ela passa a funcionar em prédio recém-construído, locado pelo Município, e atende a um antigo anseio da comunidade e dos profissionais de saúde, uma vez que o atendimento básico vinha sendo feito no mesmo local do 18 Horas.

“Esta UBS vai atender o Palmares, Padre Bernardo, Planalto, Piacenza, Tereza Bononi, Bussadori e Mário Rezende. Mesmo no quadro de dificuldades econômicas pelo qual passa o Brasil, a administração municipal tem investido pesado na saúde. Em 2021, foram R$ 94,3 milhões. Terminamos o ano como o município do Paraná acima de 100 mil habitantes que mais ofertou consultas médicas e de enfermagem na atenção básica”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

O nome da UBS foi escolhido em homenagem a Luzia Crepaldi Moura, falecida em março do ano passado de Covid-19. Nascida no dia 13 de dezembro de 1953, no interior do Estado de São Paulo, desde pequena trabalhou para ajudar sua família. Casou-se e teve dois filhos, tornando-se uma esposa e mãe exemplar. No ano de 1982, juntamente com sua família, mudou-se para Arapongas. Em 1994, fundou, com seu esposo, a empresa Molufan Estofados, onde trabalhou ativamente. No ano de 2018, enfrentou e venceu um linfoma, porém não resistiu à Covid em 2021.

“Vejo que é um momento de emoção para muitos aqui presentes, mas é uma emoção boa. O nome dessa UBS é uma homenagem à grande pessoa que foi a Luzia e, na pessoa dela, a todas as mães de Arapongas que partiram por causa da Covid, deixando para trás os seus maridos e filhos”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre.

O deputado estadual Tiago Amaral também esteve presente. Além de destacar o perfil da homenageada, ele lembrou os avanços que Arapongas tem conseguido na área da saúde, como a liberação de quase R$ 3 milhões junto ao governo do Estado, nesta semana, para obras na Santa Casa. Outras lideranças, como o vereador Sebastião Ferreira da Silva, o “Cecéu”, destacaram os investimentos na Zona Sul, como o Colégio Estadual, em fase de conclusão, o Centro de Detenção Provisória (CDP) e a implantação da primeira escola municipal cívico-militar do Paraná, a Maria Hercília Stawinski.

Fabrício Moura, filho da homenageada, falou em nome da família. “Todos que a conheceram sabem como era especial receber dela aquele ‘Eu te amo’ que ela sempre dizia. Tenham certeza de que ela está feliz com esta homenagem”, disse.

Pastor Elias Fiais, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e padre Paulo Sérgio José Rodrigues, da Paróquia Santa Rita de Cássia, abençoaram o local. Também estiveram presentes o presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, vereadores, secretários municipais e outras lideranças.