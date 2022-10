Em Arapongas, Ratinho Junior reúne prefeitos em apoio a Bolsonaro

Da Redação

O governador Ratinho Junior (PSD) comandou na noite desta quinta-feira (20), em Arapongas, um encontro suprapartidário com prefeitos de quase 100 municípios do norte, norte pioneiro, noroeste e Vale do Ivaí, além de deputados estaduais e federais visando fortalecer apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Realizado no Recanto Festas, o encontro reuniu prefeitos de cinco associações de municípios: Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), além de mobilizar um grande número de deputados e empresários.

O prefeito de Arapongas e presidente da Amepar, Sérgio Onofre (PSC), destacou que a base do Paraná está mobilizada em apoio ao posicionamento do governador Ratinho Junior. “Noventa e nove porcento dos municípios do Paraná estão bem com o governador, então temos que trabalhar com o governo e vestir a camisa, ir de casa em casa”, comentou.

Prefeito de Ivaiporã e presidente da Amuvi, Carlos Gil (PSD) destacou que o momento é de alinhar forças. “A maioria dos deputados da região é alinhada com governador Ratinho Junior e com o presidente Jair Bolsonaro e isso é importante para que continuemos com esse processo de desenvolvimento para região”, destacou.

Além de prefeitos, o encontro reuniu um grande número de lideranças do legislativo. Entre os deputados estaduais, a bancada do PSD, partido do governador, foi representada pelo araponguense Pedro Paulo Bazana, o londrinense Tiago Amaral, Cobra Repórter, Artagão Júnior e o deputado eleito Márcio Nunes, além do deputado federal Sandro Alex. Os deputados Soldado Adriano (PP), Marcel Michelletto (PL) e Do Carmo (União), também participaram do encontro.

O presidente da bancada ruralista da Câmara Federal, que é uma importante base de apoio de Bolsonaro, deputado Sérgio Souza (MDB) avaliou positivamente o encontro. “O Paraná quer políticos do bem que ajudam o nosso povo e o nosso país e o Bolsonaro é esse caminho”, disse.

Liderança do Bolsonaro em Londrina, o deputado Filipe Barros (PL) também foi prestar apoio à campanha.

Ao pedir apoio aos prefeitos, o governador Ratinho Junior destacou o modelo de governo defendido pelo presidente. “O presidente representa um modelo de sociedade que nós queremos, um modelo daqueles que querem construir um país com geração de emprego, um país que avança, que acabou com a roubalheira, que fez as estatais funcionarem. É esse país que queremos”, disse.

