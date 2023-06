Em Arapongas, motorista provoca acidente após sofrer mal súbito

Um motorista ficou ferido depois de bater na traseira de um carro parado e atingir outro veículo mais a frente, que acabou por se chocar contra o portão de uma residência, manhã desta segunda-feira, 11, em Arapongas, no Jardim Aeroporto. Ele teria sofrido um mal súbito. A batida foi registrada por câmeras de segurança instaladas em um comércio. (Veja o vídeo abaixo).

No vídeo, é possível ver o momento em que o motorista de um Chevrolet Onix atinge em cheio uma Saveiro que estava estacionada na via. O acidente aconteceu por volta de 9h da manhã, quando o motorista estava à caminho do trabalho.

Com a força do impacto, o veículo ainda acabou atingindo um caminhão que estava estacionado mais a frente e o portão de uma residência, na Rua Mãe de Taoca. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para fazer o atendimento do motorista, que foi encaminhado para avaliação médica.

Assista:

