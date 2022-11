Em Arapongas, marido agride mulher grávida em frente aos filhos

Da Redação

Depois da agressão, o homem trancou o portão com um cadeado e escondeu a chave para que a vítima não deixasse o local

Um homem foi preso em Arapongas na tarde deste domingo, 27, depois de agredir a mulher, grávida de 3 meses, na frente dos filhos de 4 anos e um ano e meio. O fato foi registrado em uma residência do Conjunto Del Condor, Zona Leste da cidade.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial foi acionada por um morador do bairro que afirmou que uma mulher estava pedindo por socorro. Com a chegada da polícia, a vítima contou que momentos antes, teve uma discussão com seu companheiro e que ele usou uma faca de cozinha para ameaçá-la, dizendo que iria matá-la se ela deixasse a residência. Ela então correu até a casa de um vizinho para pedir socorro, sendo apanhada pelo marido pelos cabelos, que a levou para dentro da residência.

Mais uma vez, pegando seus dois filhos, sendo um de 4 anos e o outro de um ano e meio, tentou deixar o local, momento em que recebeu um soco na barriga e um empurrão, mesmo estando grávida de 3 meses. Depois da agressão, o homem trancou o portão com um cadeado e escondeu a chave para que a vítima não deixasse o local.

Por se tratar de flagrante delito, foi dada voz de abordagem ao agressor, sendo algemado e conduzido até a delegacia de Arapongas.

A mulher precisou de atendimento médico e foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

