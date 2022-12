Em Arapongas, homem procura GM para reaver cão e fica preso; entenda

Da Redação

Um caso inusitado foi registrado pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas nesta terça-feira, 20. Um homem foi até a sede da GM em busca de informações de seu cachorro, que teria sido encaminhado ao Canil da cidade, e durante o atendimento, descobriu que estava com um mandado de prisão em aberto. Os agentes o encaminharam até a delegacia da cidade.

Segundo o relatório da GM, o homem compareceu à Central da GM, atrás de informações referentes a um cachorro de sua propriedade que havia sido recolhido por uma equipe e entregue aos cuidados do Canil Municipal.

Com os dados do solicitante e após checagem via sistema, foi contatado que havia um mandado de prisão por homicídio em aberto contra ele.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido até a 22° Subdivisão Policial para que fossem tomadas as devidas providências, e posteriormente entregue à Cadeia Municipal de Rolândia.

