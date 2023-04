Em Arapongas, Hilux é roubada enquanto insulfilm era colado

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, norte do Paraná, foi acionada nesta terça-feira (11), depois que uma caminhonete Hilux foi roubada enquanto recebia insulfilm nos vidros. O proprietário deixou o veículo em uma empresa especializada e um ladrão armado levou o carro.



O crime aconteceu por volta das 18h13, no bairro Vila Araponguinha. O dono da empresa acionou a PM e relatou às autoridades que estava fazendo o serviço solicitado na Toyota Hilux de cor branca, quando foi surpreendido por um homem mascarado e armado.

Portando o que foi descrito como um revólver 38, o ladrão deu voz de roubo e levou o veículo do cliente. Ele fugiu com a Hilux sentido Estrada do Bule. O proprietário da caminhonete foi chamado e orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

