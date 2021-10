Da Redação

Em Arapongas, ensino municipal está em recesso nesta quarta

A Secretaria Municipal de Educação de Arapongas informa que as Escolas Municipais e Cmeis estão em recesso nesta quarta-feira, 13. A decisão considera o feriado escolar do Dia do Professor (dia 15 de outubro), de acordo com o decreto Nº 619/21, assinado pelo prefeito Sérgio Onofre.

Nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, as atividades escolares terão expediente normal.

Veja o decreto: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2021/out/07.10_assinado.pdf