Em Arapongas, eleitores manifestam sonho de melhoria de vida

Ao exercer a cidadania nas 256 seções eleitorais do município, os eleitores de Arapongas também reafirmam o sonho para mais qualidade de vida para todos. A reportagem da TNOnline percorreu diversas seções eleitorais da cidade e conversou com alguns eleitores sobre as expectativas quanto ao trabalho dos candidatos eleitos.

O advogado Ocimar Estralioto, de 57 anos, é um dos eleitores que falaram à reportagem na saída da seção eleitoral. “Para melhorar o Brasil precisamos, primeiro, conscientizar o povo que é daqui, das eleições, que sai a melhoria do estado brasileiro”, afirma, explicando a importância do voto. “Infelizmente, no Brasil o presidente é quem menos manda. Câmara e Senado fazem a diferença”, avalia, sugerindo a necessidade de o presidente governar costurando apoios nas casas legislativas.

“Acredito que se manter a situação, para buscar forma de menos corrupção na estrutura, seria interessante para a sociedade”, diz o eleitor de Arapongas. Para ele, duas prioridades deveriam ser consideradas pelos eleitos: “Primeiro, precisa reduzir a tributação brasileira. Tem que fazer a reforma tributária para que possa melhorar o país. E, em segundo, melhorar a qualidade de vida da sociedade”, relaciona.

Catarina Estralioto, universitária, de 20 anos, diz que é muito importante a presença dos jovens na política. “É importante simplesmente para lutar pelo nosso futuro”, afirma. “Eu mesma, sou universitária, estou no terceiro ano de direito. Tenho que pensar em político que tenha compromisso com a educação, com a universidade publica, para garantir o futuro”, afirma.

“Precisamos escolher políticos que vão cuidar do nosso futuro. Precisamos de consciência e escolher com cuidado, sempre”, avalia, destacando que é preciso pesquisar não só os projetos de cada candidato, mas também seu histórico. “Nossa urgência é educação. Precisa muito do governo. Foi prioridade por muitos anos, mas perdeu prioridade e vem sendo sucateada, principalmente as universidades públicas”, opina.

Outro exemplo, entre os 82.690 eleitores aptos a votar em Arapongas, segundo os dados da Justiça Eleitoral, é a aposentada Santina Gravena Morais, de 95 anos. Mesmo quase centenária e necessitando de ajuda de familiares para se deslocar – ela faz uso de cadeiras de rodas – dona Santina explica que fez questão de se arrumar e ir às urnas neste domingo. Afirma que foi fácil votar. E se mostra orgulhosa por ter votado mais uma vez. “A gente precisa ajudar nossa pátria, a gente precisa honrar nossa pátria”, afirma.

Segundo ela, apenas pelo voto é possível garantir as melhorias no país. Dona Santina mostra também muito humor ao falar que nada a impediria de ir votar, nem a idade e nem a cadeira de rodas. “Fiz questão de estar aqui e votar. Eu ando todos os dias. Gosto de andar”, diz a idoso. E ri de si mesma explicando o detalhe: “Com os outros empurrando a gente para frente e para trás fica mais fácil”. E em seguida volta ao assunto: “Mas tenho que fazer minha parte”.

