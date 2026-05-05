Em Arapongas, 10ª Campanha do Agasalho será lançada no dia 14 de maio

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), promove, no dia 14 de maio, o lançamento da 10ª edição da Campanha do Agasalho 2025 "Cabide não sente frio". Serão arrecadados agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais necessitam.

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“A Campanha do Agasalho tem um papel fundamental no município de Arapongas, especialmente durante os meses mais frios do ano, quando muitas famílias enfrentam dificuldades para se proteger das baixas temperaturas”, frisa a secretária da pasta, Ângela Maria Cardoso. “Mais do que uma simples arrecadação de roupas, essa iniciativa representa um gesto de solidariedade, empatia e cuidado coletivo com a população em situação de vulnerabilidade”, pontua.

“Em Arapongas, já estamos na 10ª edição da campanha, que mobiliza diversos setores da sociedade, incluindo órgãos públicos, empresas, escolas e a comunidade em geral. Essa união de esforços fortalece o espírito de cooperação e mostra que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos na vida de quem mais precisa. Um agasalho doado pode significar conforto, dignidade e até mesmo proteção à saúde de alguém”, detalha.

“Enquanto o frio chega para alguns como um incômodo, para outros ele chega como sofrimento. Tem gente que não tem um casaco, uma coberta, um lugar quente para se proteger. Mas você pode mudar isso com a sua doação”, convida o coordenador da campanha, Alisson Molinari.

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A secretária destaca que “outro ponto importante é que a Campanha do Agasalho não se limita apenas à doação de roupas, mas também promove a inclusão social, ao alcançar comunidades carentes e fortalecer os vínculos entre cidadãos e instituições. Em Arapongas, essa ação se torna ainda mais relevante por atender diretamente às necessidades locais, garantindo que as doações cheguem a quem realmente precisa. Assim, é um exemplo de como a solidariedade pode transformar realidades. Ao participar, cada cidadão contribui para construir uma cidade mais justa, humana e acolhedora”, finaliza.

COMO DOAR?

Nas cerca de 150 caixas coletoras com o slogan da campanha que serão distribuídas em diferentes locais de Arapongas. As doações podem ser depositadas nessas caixas até 31 de julho. Elas estão presentes em todos os órgãos públicos municipais, Paço Municipal (Rua Garças, nº 750 – Centro), Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

O QUE DOAR?

• Agasalhos (casacos, jaquetas, blusas de lã)

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• Roupas de frio em geral (camisetas de manga longa, calças, moletons)

• Cobertores e mantas

• Meias e toucas

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• Luvas e cachecóis

• Roupas infantis e de bebê

• Roupas masculinas e femininas em bom estado

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• Calçados fechados (botas, tênis e sapatos)

IMPORTANTE

• As peças devem estar limpas e em bom estado de uso

• Não doe roupas rasgadas, sujas ou com mau cheiro

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As doações também podem ser feitas no Centro Pop (contato pelo telefone 3902-1769, que também é WhatsApp).